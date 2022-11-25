– Скорее всего при переходе по ссылке чат-бот собирает о пользователях конфиденциальную информацию. Но пока мы не можем этого точно утверждать. Наши специалисты сейчас изучают вопрос, – сообщили в Службе реагирования на компьютерные инциденты гостехслужбы.Сначала пользователю приходит сообщение с рекламой некого чат-бота. При переходе по ссылке в чат-бот пользователю приходит сообщение с просьбой пройти верификацию. Во время проверки на мобильный телефон пользователя поступает SMS с кодом. Чат-бот предлагает ввести полученный код. После осуществления предлагаемого действия все контакты и группы пользователя получают такие же сообщения с рекламой этого же чат-бота. Особенно уязвимы аккаунты пользователей, которые не включили двухфакторную аутентификацию входа в учётную запись. Поэтому пользователям рекомендуют включить эту функцию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстанские пользователи Telegram пожаловались на массовые взломы аккаунтов
Казахстанские пользователи Telegram жалуются на спам-рассылки, передаёт Informburo.kz. Скриншот С помощью рассылки хакеры могли получить доступ к конфиденциальной информации пользователей. – Скорее всего при переходе по ссылке чат-бот собирает о пользователях конфиденциальную информацию. Но пока мы не можем этого точно утверждать. Наши специалисты сейчас изучают вопрос, – сообщили в Службе реагирования на компьютерные инциденты гостехслужбы. Сначала пользователю приходит сообщение с рекламой некого чат-бота. При переходе по ссылке в чат-бот пользователю приходит сообщение с просьбой пройти вер