Казахстанские пользователи Telegram пожаловались на массовые взломы аккаунтов

Казахстанские пользователи Telegram жалуются на спам-рассылки, передаёт Informburo.kz. Скриншот С помощью рассылки хакеры могли получить доступ к конфиденциальной информации пользователей. – Скорее всего при переходе по ссылке чат-бот собирает о пользователях конфиденциальную информацию. Но пока мы не можем этого точно утверждать. Наши специалисты сейчас изучают вопрос, – сообщили в Службе реагирования на компьютерные инциденты гостехслужбы. Сначала пользователю приходит сообщение с рекламой некого чат-бота. При переходе по ссылке в чат-бот пользователю приходит сообщение с просьбой пройти вер