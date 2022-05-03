- Изначально мы создавали этот аппарат для детей, однако взрослые слепые и слабовидящие также могут обучаться грамоте с самоучителем Брайля, - говорит один из основателей организации Нурбек Енсебаев

— Первый прототип электронно-тактильного самоучителя Брайля был разработан моим другом, коллегой и ученым Галымжаном Габдрешовым. Спонсоров для производства аппаратов удалось найти не сразу. Первым регионом Казахстана, в котором незрячие дети получили самоучители Брайля, стал западный регион – Атырауская область. В 2020 году при поддержке спонсора произвели 45 самоучителей Брайля на казахском, русском, английском языках и передали их незрячим детям КГУ «Областная специальная школа-интернат управления образования Атырауской области». Сейчас мы изготавливаем аппараты для передачи в Общественное объединение «Казахское общество слепых», филиал Атырауской области и Коммунальное государственное учреждение «Областная универсальная научная библиотека имени Габдола Сланова Управления культуры, архивов и документации Атырауской области», - рассказывает Нурбек Енсебаев.

— Задачей нашего устройства является обучить ребенка тактильно, подушечками пальцев, распознавать пупырышки, превращая их в буквы, цифры и арифметические знаки. Голосовой помощник аппарата активно помогает ребенку, что позволяет ему самостоятельно и в любое время тренироваться, - объясняет Енсебаев.

Фото: Zakon.kz Технология способствует освоению иностранных языков, благодаря ей появляются равные возможности при трудоустройстве.Для незрячих взрослых данное решение является безальтернативным, так как спецшколы принимают учащихся лишь до определенного возраста. В мае 2018 года в компанию обратилась администрация столичной школы-гимназии №10 с просьбой создать устройство, которое облегчило бы незрячим и слабовидящим детям обучение тактильному счету и чтению. Учащиеся с глубоким нарушением зрения, придя в школу, первым делом сталкиваются с проблемой сложности освоения рельефно-точечного шрифта Брайля.Аппарат вызвал большой интерес не только в Казахстане, но и за рубежом в связи с тем, что обучение шрифту Брайля – процесс трудоемкий, требующий непосредственного присутствия ученика в классе.На создание прототипов командой было потрачено 75 тысяч долларов: по 25 тысяч долларов на каждый прототип. Эти средства удалось собрать благодаря поддержке друзей. Комплектующие для устройства производятся на заводах в Гуанчжоу, а сборку и программирование осуществляют в Казахстане.