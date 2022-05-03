Ранее он был освобождён от должности заместителя руководителя Специального департамента Агентства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ербола Назарбаева освободили от должности в Антикоррупционной службе В Антикоррупционной службе сообщили, что 26 января 2022 года приказом председателя агентства Ербол Назарбаев освобождён от занимаемой должности заместителя руководителя Специального департамента Агентства. 14 апреля 2022 года он уволен из органов Антикоррупционной службы. Второго мая в Telegram появилась информация, что в прошлом году полиция остановила тонированную элитную иномарку. За рулём якобы был сын Болата Назарбаева (родной брат Елбасы - прим. автора) Ербол. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.