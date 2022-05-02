На большей части западного Казахстана ожидается погода без осадков, сообщается на сайте РГП "Казгидромет". Сильный дождь и ветер ожидаются в ЗКО
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17, ночью похолодает до 0..+2.
  • В Атырау пройдет дождь. Днём будет +16..+18 градусов, ночью +6..+8 градусов.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +13..+15 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов.
  • В Актау ожидается дождь. Днём столбики термометра покажут +19..+21 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов.
