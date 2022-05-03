- Задержанный житель Омска изготавливал и отправлял в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан, «синтетику» почтовыми отправлениями. При этом он использовал поддельные документы и маскировал посылки под видом различных товаров – машинных масел, бытовой химии и так далее, - рассказали в МВД.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Крупная спецоперация проходила с октября 2021 года до апреля этого года. Сотрудники МВД двух стран перекрыли транснациональный канал поставки синтетических наркотиков посредством почтовых отправлений. Основной отправитель в Казахстане проживал в Таразе, в России - в Омске. У обоих были крупные нарколаборатории.Стражи порядка изъяли более 260 килограммов готовых наркотиков на общую стоимость свыше 9,5 млн долларов. В Алматы, Алтае, Актобе, Атырау, Таразе и Кызылорде задержали 13 граждан Казахстана, занимавшихся производством и распространением синтетических наркотиков.

