Иллюстративное фото из архива "МГ" На остановке Мясокомбинат двое мужчин поспорили. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в результате ссоры 26-летний мужчина ранил ножом 43-летнего знакомого. От ножевых ранений потерпевший скончался. Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан. В управлении здравоохранения ЗКО обещали позже предоставить комментарий.