Хадж в Мекку: 14 туроператорам Казахстана выделили 3 тысячи квот
Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало список туроператоров, которые выиграли конкурс на продажу путёвок в Мекку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Саудовская Аравия в этом году примет до одного млн паломников. Такое решение приняло министерство хаджа и умры королевства. При этом совершить паломничество разрешено людям до 65 лет, привитым против COVID-19. Иностранцам также нужно будет предоставить справку о прохождении теста на коронавирус, взятого не ранее чем за 72 часа до отъезда.
В ДУМК сообщили, что Казахстану выделили 4 527 квот. Однако в итоге туроператоры смогут продать лишь три тысячи путёвок.
Основные причины - резкий рост курса доллара к тенге, власти Саудовской Аравии увеличили размер НДС до 15%, требование к возрасте паломников (обычно более трети паломников старше 65 лет, в этом году они поехать не смогут).
- По результатам голосования принято решение, что министерство хаджа и умры Саудовской Аравии предоставит 3 000 мест для граждан Казахстана, - сообщили в ДУМК.
Список туроператоров, которые продают путёвки в Мекку:
Nurkhan travel,
«Қызмет Саяхат»,
Tawaf Travel,
Qazaq Travel,
«Хидаят-Нур»,
«Нұр-Қазақстан»,
«Сембекова и К»,
Mina travel,
«Ал-Маруа»,
Robinzon kz,
«Хикмет Тревел»,
«Атлас Туризм»,
Sanabl,
«Ордабасы – НЖ».
В 2022 году по общему календарю Хадж будет проводиться с седьмого по 12 июля.
