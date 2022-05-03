Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало список туроператоров, которые выиграли конкурс на продажу путёвок в Мекку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Саудовская Аравия в этом году примет до одного млн паломников Изображение с сайта Pixabay Саудовская Аравия в этом году примет до одного млн паломников. Такое решение приняло министерство хаджа и умры королевства. При этом совершить паломничество разрешено людям до 65 лет, привитым против COVID-19. Иностранцам также нужно будет предоставить справку о прохождении теста на коронавирус, взятого не ранее чем за 72 часа до отъезда. В ДУМК сообщили, что Казахстану выделили 4 527 квот. Однако в итоге туроператоры смогут продать лишь три тысячи путёвок. Основные причины - резкий рост курса доллара к тенге, власти Саудовской Аравии увеличили размер НДС до 15%, требование к возрасте паломников (обычно более трети паломников старше 65 лет, в этом году они поехать не смогут).
- По результатам голосования принято решение, что министерство хаджа и умры Саудовской Аравии предоставит 3 000 мест для граждан Казахстана, - сообщили в ДУМК.
Список туроператоров, которые продают путёвки в Мекку:
  • Nurkhan travel,
  • «Қызмет Саяхат»,
  • Tawaf Travel,
  • Qazaq Travel,
  • «Хидаят-Нур»,
  • «Нұр-Қазақстан»,
  • «Сембекова и К»,
  • Mina travel,
  • «Ал-Маруа»,
  • Robinzon kz,
  • «Хикмет Тревел»,
  • «Атлас Туризм»,
  • Sanabl,
  • «Ордабасы – НЖ».
В 2022 году по общему календарю Хадж будет проводиться с седьмого по 12 июля.