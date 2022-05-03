Без матери остались пятеро детей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 30 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" 30 апреля в родильном отделении городской многопрофильной больницы скончалась 35-летняя роженица. Накануне женщина родила близнецов, после чего её состояние ухудшилось. Малышей выписали из больницы, но без мамы. Выяснилось, что помимо новорождённых близнецов, у женщины остались ещё трое детей, старшему из которых всего 10 лет. В управлении здравоохранения сообщили, что информация будет предоставлена после служебного расследования и попросили направить официальный запрос. Напомним, это уже вторая смерть роженицы в Уральске за последнюю неделю. 29 апреля скончалась Таншолпан Муканова, которая 10 дней пролежала в коме. Родственники женщины обвинили врачей в бездействии, а в министерстве здравоохранения пообещали провести детальный анализ этого случая. Между тем по статистике облздрава, в 2020 году зарегистрировали три случая материнской смертности, в 2021 году – 10 случаев, один из которых приходится на Областной перинатальный центр. В 2019 году случаев материнской смертности в регионе не было. За последние три года (2019, 2020, 2021 годы - прим. автора) в области был зафиксирован только один случай смерти беременной женщины в 2021 году в Городской многопрофильной больнице. За последние два года в период 1-2 месяцев после родов в ЗКО скончались 12 рожениц, одна из которых в Областном перинатальном центре в 2021 году. А вот за последние три года в регионе зарегистрирован 331 (!) случай младенческой смертности (дети в возрасте от 0 до 1 года). Статистика младенческой смертности в ЗКО:
  • В 2019 году – 86 (ОПЦ – 47, ГМБ-11)
  • В 2020 году – 129 (ОПЦ – 63, ГМБ-8)
  • В 2021 году – 107 (ОПЦ – 50, ГМБ-9)
  • На 1 марта 2022 года – 9 (ОПЦ – 1, ГМБ-1).
Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахмманова отметила, что основной причиной материнской смертности является экстрагенитальные заболевания, а младенческой смертности - состояния перинатального периода, врожденные пороки развития.