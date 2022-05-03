Генпрокуратура выявила нарушения на таможне на 165 млрд тенге
Генеральная прокуратура выявила факты уклонения от уплаты таможенных платежей и недостоверного декларирования товаров. Государству причинён ущерб в 165 миллиардов тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров.
- Уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 миллиардов тенге. За месяц проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге, - рассказали в надзорном органе.
К примеру, досмотром груза ТОО Group Of The Companies Tda обнаружены незадекларированные товары на 287 млн тенге. Директор ТОО взят под стражу.
- Зафиксированы факты незаконных действий со стороны должностных лиц. 27 января при повторном досмотре груза ТОО «Берекет Логистик» сотрудник прокуратуры выявил контрабанду весом в 22 тонны стоимостью 127 млн тенге, тогда как специалист таможенного поста «Нұр Жолы» Мошканов, проводя первичный досмотр, указал вес незадекларированного товара лишь в 337 килограммов, - говорится в сообщении.
В другом случае сотрудники департамента госдоходов Алматы путём корректировки сведений в информационные системы позволили обойти девяти импортёрам проверку таможенной стоимости товаров на сумму 143 млн тенге.
Совместными усилиями Антикоррупционной службы и Генеральной прокуратуры за дачу взятки в размере 50 тысяч долларов сотруднику прокуратуры, имитировавшему преступную деятельность, задержаны начальник таможенного поста «Нұр Жолы» и его заместитель. Также за дачу взятки проверяющим в размере 30 тысяч долларов США взят под стражу представитель ТОО Cargo Management.
