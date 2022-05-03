- Уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 миллиардов тенге. За месяц проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге, - рассказали в надзорном органе.

- Зафиксированы факты незаконных действий со стороны должностных лиц. 27 января при повторном досмотре груза ТОО «Берекет Логистик» сотрудник прокуратуры выявил контрабанду весом в 22 тонны стоимостью 127 млн тенге, тогда как специалист таможенного поста «Нұр Жолы» Мошканов, проводя первичный досмотр, указал вес незадекларированного товара лишь в 337 килограммов, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров.К примеру, досмотром груза ТОО Group Of The Companies Tda обнаружены незадекларированные товары на 287 млн тенге. Директор ТОО взят под стражу.В другом случае сотрудники департамента госдоходов Алматы путём корректировки сведений в информационные системы позволили обойти девяти импортёрам проверку таможенной стоимости товаров на сумму 143 млн тенге. Совместными усилиями Антикоррупционной службы и Генеральной прокуратуры за дачу взятки в размере 50 тысяч долларов сотруднику прокуратуры, имитировавшему преступную деятельность, задержаны начальник таможенного поста «Нұр Жолы» и его заместитель. Также за дачу взятки проверяющим в размере 30 тысяч долларов США взят под стражу представитель ТОО Cargo Management.