10-летний мальчик погиб в картинг-центре под Алматы
Трагедия произошла в картинг-центре на трассе Алматы - Нур-Султан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Видео появилось в социальных сетях. В описании говорится, что карт с ребёнком от удара другой малолитражки вылетел за пределы трассы и попал под припаркованный автомобиль.
В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что начало досудебное расследование по статье 306 части 2 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
- В качестве подозреваемого в материалах уголовного дела выступает 41-летний директор картинг-центра. Для установления обстоятельств дела по делу назначены ряд необходимых экспертиз. На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке», - говорится в сообщении.
Уголовное дело взято на контроль.
