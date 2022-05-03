- В качестве подозреваемого в материалах уголовного дела выступает 41-летний директор картинг-центра. Для установления обстоятельств дела по делу назначены ряд необходимых экспертиз. На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке», - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео появилось в социальных сетях. В описании говорится, что карт с ребёнком от удара другой малолитражки вылетел за пределы трассы и попал под припаркованный автомобиль. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что начало досудебное расследование по статье 306 части 2 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека».Уголовное дело взято на контроль.