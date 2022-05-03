Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, третьего мая, на привокзальной площади обнаружен труп. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти 33-летней женщины. Личность установлена, однако в интересах следствия в полиции разглашать данные не стали, уточнив, что погибшая не была лицом без определённого места жительства, однако злоупотребляла спиртными напитками. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.