Сегодня, третье мая, православные христиане отмечают Родительский день, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как отмечают Радоницу в Уральске В этот день православные едут на кладбище, чтобы помянуть усопших. С раннего утра в районе старого кладбища скопилось огромное количество машин, такая же ситуация и на кладбище в районе Свистун горы. Пробки начинаются от остановки Медколледж. Отмечается, что в этом году  в связи с открытием границ и снятием карантинных ограничений, желающих посетить могилы родных ещё больше. У ворот на кладбище можно купить цветы, как искусственные, так и живые. К слову, цены на искусственные цветы начинаются от 50 тенге за цветочек, самые ходовые стоят по 200-300 тенге за штуку. Продаются букеты от 500 тенге и выше. Цены на венки начинаются от 1 500 тенге. Продавцы говорят, что они не ожидали такого наплыва людей. Уже по традиции на самом кладбище жарят шашлыки, одна палка стоит 1 000 тенге. В этом году торгуют деревянными крестами, их стоимость варьируется от 20 до 30 тысяч тенге. Пришедшие отмечают, что на кладбище нет порядка. Складированные горы мусора расположены не только по обочине, но и между могил.
- Люди приходят убирают могилы, руководство кладбища могли бы к такому празднику вывезти все эти горы мусора. Хотя каждый год одно и тоже, - сказала жительница Уральска Валентина.
  Также до кладбища курсируют автобусы. Сотрудники полиции регулируют движение. Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Как отмечают Радоницу в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА