У сельчанина начался отёк, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Помощь врачей потребовалась мужчине после укуса змеи в ЗКО Фото предоставил Зинур Саткеш Случай произошёл 25 апреля в селе Бостандык Казталовского района. Мужчина пас скот на пастбище, где его ужалила змея. Главный врач Казталовской центральной районной больницы Зинур Саткеш рассказал, что пресмыкающееся укусило мужчину в стопу. У сельчанина начался отёк и в тот же день он обратился за медицинской помощью в местный врачебно-амбулаторный пункт.
– Мужчине в сельской амбулатории оказали первую помощь и направили в районную больницу. Его госпитализировали и взяли под наблюдение. Однако на следующее утро состояние сельчанина ухудшилось, его мучали боли на месте укуса и отекла нога до нижней трети голени. У него начался реактивный отёк, температуры не было. Было назначение лечение, однако улучшений не было, отёк нарастал и на третьи сутки решено было провести операцию, - рассказал оперировавший хирург Зинур Саткеш.
По словам врача, сложность операции заключалось в том, что пришлось полностью вскрывать место укуса, откуда вышло около 150 миллилитров серозно-геморрагической жидкости. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Зинур Саткеш добавил, что такое в его врачебной практике впервые - ранее о не сталкивался с таким осложнением после укуса змеи. Ранее жители сняли на видео скопление змей на берегу реки в Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.