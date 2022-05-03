В НПП «Атамекен» открыли сервисное окно для потенциальных инвесторов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сельского акима в ЗКО оштрафовали за занятие бизнесом Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин рассказал, что наблюдается интерес со стороны российский компаний по вопросу передислокации бизнеса и уже есть определённые стадии переговоров.
- Но, к сожалению, назвать компании не могу. По той причине, что этот процесс сейчас организован централизованно, через НПП «Атамекен» создано специальное окно сервисное для потенциальных инвесторов, заинтересованных в передислокации сюда. Сервисные компании в основном интересуются преференциями, предоставляемыми на территории МФЦА (Международный финансовый центр «Астана» - связывает экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы - прим. автора). При этом есть опция возможности размещения экстерриториально, регистрироваться там, а находится физических в других регионах. Такие переговоры проводятся, - сказал Оразалин, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в РСК.
По его словам, есть отдельные компании, которые уже подыскивают здесь работников и от них есть подтверждённая информация по передислокации. С начала марта многие компании закрывают свои офисы в России. Некоторые СМИ сообщали, что предприниматели начали искать места для передислокации в странах СНГ.