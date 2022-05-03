Посмотреть эту публикацию в Instagram

- Поручено сотрудникам управления полиции Алатауского района обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для дачи правовой оценки действиям правонарушителей, - написал он в Telegram.

Фото из архива "МГ" Видео появилось в социальной сети накануне. Камера видеонаблюдения, установленная в частном доме, запечатлела конфликт. На кадрах видно, как женщина конфликтует с пенсионеркой, опирающейся на трость. Позже в конфликт встревает мужчина, который жестоко избивает пожилую женщину руками и её же тростью. Его пытается остановить свидетель, но позже сбегает (к слову, его «побег» уже осудили в социальных сетях). Избиение пенсионерки длится более 10 минут. К счастью, женщина осталась жива. О её состоянии пока ничего неизвестно.Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что проверка ведётся с первого мая.Ход и результаты проверки поставлены на контроль в департаменте.