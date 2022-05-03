– Супруги состояли в зарегистрированном браке. От совместного брака имеют 17-летнюю дочь. В 2020 году брак был расторгнут. Решением Атырауского городского суда иск удовлетворен, взысканы с супруги в пользу истца алименты на содержание несовершеннолетней дочери, начиная с 30 ноября 2021 года и до достижения совершеннолетия, - сообщили в областном суде.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда, мужчина подал в суд иск к бывшей супруге о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Он отметил, что мать уехала в Россию, оставив детей на содержание отца. Добровольно материальную помощь детям не оказывала.Однако супруга не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу. Она указала, что после расторжения брака с истцом жили в одном доме, по мере возможности всегда помогала дочери, не уклонялась от обязательств перед ребёнком. Однако апелляционная коллегия, рассмотрев жалобу женщины, оставила её без удовлетворения.