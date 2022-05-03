– Супруги состояли в зарегистрированном браке. От совместного брака имеют 17-летнюю дочь. В 2020 году брак был расторгнут. Решением Атырауского городского суда иск удовлетворен, взысканы с супруги в пользу истца алименты на содержание несовершеннолетней дочери, начиная с 30 ноября 2021 года и до достижения совершеннолетия, - сообщили в областном суде.Однако супруга не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу. Она указала, что после расторжения брака с истцом жили в одном доме, по мере возможности всегда помогала дочери, не уклонялась от обязательств перед ребёнком. Однако апелляционная коллегия, рассмотрев жалобу женщины, оставила её без удовлетворения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Кармические встречи: 3 знака зодиака, которых ждет особенная весна
Астрологические прогнозы указывают на то, что грядущая весна принесет с собой особую энергетику. Для некоторых знаков это будет не просто се...
Казахстанец получил 7 лет тюрьмы за вымогательство 20 млн тенге у зятя
По материалам дела, история началась ещё в марте 2022 года.
В Казахстане назначили дату референдума по новой Конституции
Голосование назначено на 15 марта.
Мороз и небольшой снег: какой будет погода на западе Казахстана 12 февраля
Завтра ночные и утренние часы будут особенно холодными, а на дорогах возможна гололедица и туман.
Изнасилование 5-летней девочки в ЗКО: в полиции рассказали как проводилось расследование
В ЗКО мужчину приговорили к пожизненному сроку за преступление против ребенка.
Новостройки по госпрограмме в Атырау пошли трещинами спустя пять лет
Десятки семей рискуют остаться без жилья.
Курс доллара продолжает снижаться
По итогам торгов курс американской валюты составил 490,58 тенге.
Казахстанец поссорился с женой из-за переписки и оказался в суде
В Жамбылской области суд рассмотрел дело об административном правонарушении в сфере семейно-бытовых отношений.
Более миллиарда тенге потратят на проект по переработке отходов в Атырауской области
Всего планируют запустить пять проектов.