Ход расследования взят на личный контроль прокурора, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Матерящему в кафе жителю Алматинской области сломали челюсть Изображение c сайта Pixabay Видео появилось в социальной сети накануне. На кадрах видно, как женщина конфликтует с пенсионеркой, опирающейся на трость. Позже в конфликт встревает мужчина, который жестоко избивает пожилую женщину руками и её же тростью. К счастью, женщина осталась жива. О её состоянии пока ничего неизвестно. Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что проверка ведётся с первого мая. Прокуратура Алатауского района сообщила, что мужчина установлен и доставлен в полицию.
- Данный факт зарегистрирован за управлением полиции Алатауского района и ведётся досудебное расследование в отношении С.А.В. 1972 года рождения по факту причинения своей матери С.Н.И. 1948 года рождения средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью и из хулиганских побуждений. В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорится в сообщений.
Ход расследования взят на личный контроль прокурора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.