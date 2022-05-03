Иллюстративное фото из архива "МГ" 60-летнего жителя Сарани на улице остановили двое неизвестных. Они представились полицейским, попросили для проверки удостоверение личности, сфотографировали и вернули. Через несколько дней ему поступили SMS-сообщения из финансовых учреждений - на имя мужчины оформили четыре кредита на 3 млн 924 тысяч тенге. На эти деньги злоумышленники купили технику в магазинах Нур-Султана и Жезказгана. Позже в отдел полиции соседнего Шахтинска обратился 61-летний житель. Он также отдал лжеполицейским документы, после чего оказался с кредитом в 1 млн 995 тысяч тенге. Подозреваемых задержали стражи порядка Карагандинской области. Ими оказались житель Павлодарской области и житель СКО. Их взяли под арест. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.