Шестого мая президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества и Дня Победы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». День Победы в Уральске: ветеранов все меньше Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. Девятого мая Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать в традиционной церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента «Отан қорғаушылар» в столице. Шестого мая президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества и Дня Победы.
- По поручению главы государства в этом году во всех регионах осуществляются единовременные выплаты ветеранам войны в размере не менее одного млн тенге. Материальная поддержка также будет оказана труженикам тыла и приравненным к ним гражданам, - сообщил Желдибай.
Восьмого и девятого мая на уровне акимов регионов пройдут личные встречи с участниками войны и членами их семей. По всей стране будут организованы благотворительные акции «Ардагерлерге тағзым». Подчёркивается, что государство и впредь «на системной основе будет оказывать всю необходимую помощь нашим ветеранам». Всего в стране проживает 387 участников и инвалидов ВОВ (на первое апреля 2022 года), год назад их числилось 665 человек.