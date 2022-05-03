Врачи прокомментировали смерть роженицы в Уральске
Женщина скончалась от острой кровопотери 30 апреля в родильном отделении городской многопрофильной больницы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
30 апреля стало известно о смерти 35-летней роженицы. Женщина скончалась после рождения двойни. Как рассказала заведующая отделением патологии беременных ГМБ Наталья Кочегарова, пациентка Эльвира Ашимова поступила в больницу 27 апреля.
– Женщина многорожавшая, эти роды у неё были четвертыми. Она состояла на учёте в поликлинике №6, потом по семейным обстоятельствам перевелась в поликлинику №1. Во-первых, у неё беременность наступила очень быстро, она забеременела спустя всего пять месяцев после предыдущих родов. Другими словами, у неё не соблюдён интервал, который даёт возможность женщине восстановить свои силы и способности для того, чтобы беременность протекала без осложнений. Должно было пройти хотя бы два года. Во-вторых, у неё были инфекции почек, которые она лечила на протяжении всей беременности. В-третьих, у женщины была анемия, - рассказала Наталья Кочегарова.
Выяснилось, что 11 апреля Эльвира Ашимова уже поступала в больницу с инфекцией почек и низким гемоглобином - в пределах 70-80 граммов на литр. Врач отметила, что это очень низкий показатель для беременной женщины и в таких случаях велик риск кровотечения.
– У женщины была перерастянутая большая матка, так как она вынашивала двойню. 27 апреля она поступила в больницу, у неё было высокое давление, отёки и белок в моче. Это ещё один фактор, усложняющий беременность. Пациентка жаловалась на слабость, головокружение и нам пришлось накануне перелить ей кровь, она дала согласие. По клиническим протоколам на 38 неделе беременности двойней мы должны были уже родоразрешать. Мы провели консилиум, ознакомили её с планом ведения. Переливание крови Ашимова перенесла нормально, нам удалось поднять гемоглобин. На следующий день её перевели в родильный зал, родила она быстро, детки у неё доношенные, каждый ребёночек весит около трёх килограммов. Общий вес плодов, околоплодные воды - всё вместе весило около 8-10 килограммов. Вы представляете, насколько была растянута матка? Для организма женщины, которая ещё не оправилась после предыдущих родов, это была колоссальная нагрузка, - говорит Наталья Кочегарова.
По словам спикера, кесарево сечение в случаях с риском высокой кровопотери не желательно, так как во время хирургического вмешательства женина теряет вдвое больше крови, чем во время естественных родов. Однако после родов у Эльвиры Ашимовой всё же началось кровотечение. Наталья Кочегарова отметила, что врачи сделали всё, чтобы остановить этот процесс: капали кровь, плазму, вводили препарат, который повышает свертываемость крови, призвали на помощь главных анестезиолога и гинеколога области. Однако кровопотеря не останавливалось и врачи приняли решение удалить матку как источник кровотечения.
– Ночью 30 апреля мы провели операцию, удалили матку, но, к сожалению, женщину спасти нам не удалось, и в 11:00 пациентка скончалась. Сыграли свою роль отягчающие факторы. Мы старались, мы понимали, что это мать пятерых детей, но кровотечение было неконтролируемое. Причина смерти - острая кровопотеря, патологоанатомическое вскрытие это подтвердило. По этому случаю неоднократно проводили проверки, на днях ожидаем республиканскую комиссию. Материнская смертность строго контролируется, и каждый случай разбирается детально, - заключила Наталья Кочегарова.
Дети Эльвиры Ашимовы живы-здоровы, их забрали родственники. У женщины помимо двойни остались ещё трое детей, которым полгода года, пять и 10 лет.
Наталья Кочегарова
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!