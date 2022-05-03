Жители сообщают, что при сносе вырубили деревья, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Незаконную постройку сносят в парке «Атакент» в Алматы Фото: BES.media Информация появилась в Telegram-канале BES.media. Авторы сообщают, что на территории парка «Атакент» начали сносить павильон, сейчас его огородили заборами. Отмечается, что также были вырублены деревья. В пресс-службе акимата Алматы прокомментировали, что собственником земельного участка является АО «КЦДС «Атакент».
- Ведётся демонтаж незаконно возведённого павильона, работы находятся на стадии демонтажа металлического каркаса. Также у собственника имеется архитектурно-планировочное задание от третьего марта 2022 года «Проект реконструкции Общественно-оздоровительного комплекса «Дельфин» со сносом существующих строений», - говорится в сообщении.
В управление зелёной экономики за разрешением на вырубку никто не обращался.