Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ресторане Уральска проводили свадьбу на 100 человек Иллюстративное фото из архива "МГ" С первого июля 2023 года в Узбекистане вводится молекулярно-генетическое тестирование для лиц, вступающих в брак. Его будут проводить в лаборатории научно-практического медцентра гематологии за счёт собственных средств брачующихся. Необходимость объясняют тем, что в стране имеют место кровные браки, что ведёт к патологиям будущих детей. Позже заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова озвучила цифры: из 77 детей со спинальной мышечной атрофией, 24% родились в результате браков между родственниками, 40% - в семьях с двумя и более детьми с атрофией мышц позвоночника, 36% - в семьях, где и отец, и мать являются носителями этого гена. В этом году в стране создадут Единый национальный регистр семей с клиническим диагнозом «спинальная мышечная атрофия».