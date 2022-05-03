В «Казгидромете» предупреждают, что на юге ЗКО ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Усиление ветра ожидается в ЗКО С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20, ночью похолодает до +1..+3. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается ясная погода. Днём будет +19..+21 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +14..+16 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +19..+21 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.
