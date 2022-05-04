Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно документу, допускается проведение повторного полного курса вакцинации против коронавируса. В том числе вакцинами, одобренными ВОЗ (Pfizer и Sinopharm - прим. автора). Повторно привиться казахстанцам разрешат после получения добровольного информированного согласия в письменном виде. Интервал между последней прививкой и повторным полным курсом вакцинации должен будет составлять не менее трёх месяцев. Постановление вступило в силу с третьего мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.