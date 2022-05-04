Как в Алматы отпраздную День защитника Отечества, рассказали в акимате, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Какие мероприятия пройдут 1 мая в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В преддверии седьмого мая во всех школах Алматы пройдут «Уроки мужества», классные часы, конкурсы чтецов и эссе. В канун праздника особо отличившимся сотрудникам органов внутренних дел, обороны и чрезвычайных ситуаций вручат благодарственные письма. В течение трёх дней – с седьмого по девятое мая - в Алматы пройдут церемонии возложения цветов к монументам солдат, погибших при исполнении служебных обязанностей. Седьмого мая в 16:00 во Дворце Республики состоится торжественное мероприятие, в ходе которого будут чествовать ветеранов и военнослужащих. Накануне сообщалось, что шестого мая президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества и Дня Победы. Напомним, седьмое мая выпадает на субботу, а девятое мая – на понедельник. Таким образом казахстанцы отдохнут четыре дня подряд с седьмого по 10 мая (суббота, воскресенье, понедельник и вторник). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.