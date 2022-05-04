Он станет административным центром Алматинской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Маслихат поддержал идею о переименовании Капчагая Фото: wikipedia Президент Казахстана подписал указ о переименовании Капшагая, сообщает Акорда.
- В соответствии со статьёй 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве РК» постановляю: переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев, - говорится в документе.
В ходе послания народу Казахстана президент поддержал переименование Капшагая в Конаев. Он также озвучил предложение разделить Алматинскую область на две - Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области станет Конаев, а Жетысуской - Талдыкорган. Позже идею о переименовании поддержал и местный маслихат. Жители сообщают, что на выезде уже заменили указатели с названием города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.