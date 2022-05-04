Администрация выразила соболезнования семье и близким погибшего ребёнка, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ребёнок погиб в картинг-центре под Алматы: автодром временно закрыт Изображение с сайта Pixabay В Instagram-аккаунте картинг-центра появилось заявление администрации. Сообщается, что это первый подобный инцидент за девять лет работы компании.
- Руководство и команда СТК Sokol воздерживаются от официальных комментариев и преждевременных выводов. Мы приложим максимум усилий для прояснения ситуации при поддержке местных органов и международных консультантов, - говорится в сообщении.
Также опубликовано сообщение, что автодром временно закрыт. В минувшие выходные карт с ребёнком от удара другой малолитражки вылетел за пределы трассы и попал под припаркованный автомобиль. Департамент полиции Алматинской области начал досудебное расследование по статье 306 части 2 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека». В качестве подозреваемого в материалах уголовного дела выступает 41-летний директор картинг-центра.