- Специалисты управления направили письмо в горакимат для установления личности индивидуального предпринимателя, в заведении которого обнаружены грызуны, - сказал Камзин.Третьего мая из прокуратуры Атырау в управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило письменное поручение для принятия административных мер в отношении данного объекта.
- Нами приняты административные меры согласно статье 802 КоАП РК «Поводы и основание для возбуждения дела об административном правонарушении». Штраф за данное нарушение для объектов малого бизнеса по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» составит 230 месячных расчетных показателей (704 490 тенге), - отметили в управлении.Мурат Камзин рассказал, что во время внеплановой проверки специалист для начала регистрирует её в органах управления комитета по правовой статистике, после – специалисты СЭС выезжают на объект, проверяют санитарное состояние по жалобе. После на объект составляется административный протокол по выявленным нарушением, затем выдаётся санэпидпредписание для устранения нарушений. Это предписание в последующем проверяется - оно даётся на определенный срок, если замечание было устранено, поверка заканчивается, а если нарушение не устранено, материалы отправляют в суд. Если работа ведётся по статье 802 КоАП РК, то открывается проверка и по имеющимся фактам налагается административный штраф. При этом предписание не выдается.
Лина ОЙЛОВА