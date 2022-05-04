Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации КГП «Атырау Су Арнасы», что с полуночи до 8:00 пятого мая будет временно прекращена подача холодной воды. - Запланированы аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода города, замена аварийного участка водопровода, а также замена задвижек на водоочистных сооружениях города, - пояснили в коммунальном предприятии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.