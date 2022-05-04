- Я тоже человек, понимаешь? Год работала, премию не получу, потому что строгий выговор из-за этого дурацкого больничного... Поэтому нам дадут по две-три премии и всё. Вы шесть возьмёте, мы две возьмём. На это собираем. Вам сейчас упали, ещё после обеда упадут, два раза упадут. Мы на вас записали по семь окладов, - говорит на видео женщина, похожая на чиновницу.

- Четыре месяца сотрудница держит его в кармане. Кроме этой записи она вела полтора года запись с первого дня работы. Буквально неделю назад начала публиковать в сети... Это говорит о том, что она преднамеренно осуществляла записи с целью шантажа. Как только Лаура Мырзагали собирается её уволить за отсутствие на работе, она из-под полы вытаскивает эту запись... Регулярно поступают жалобы на моё имя, что она (сотрудница, которое записывала видео - прим. автора) круглосуточно ведёт записи в своём кабинете. То есть она создаёт невыносимые условия для окружающих сотрудников, - сказал Табынбаев.

- Нариман Болтаевич (Табынбаев - прим. автора), что касается вас, у меня к вам один вопрос. Вы знаете, что в прошлом году на вашего заместителя Совет по этике рекомендовал наложить дисциплинарное взыскание за больничный лист. Однако вы досрочно сняли это дисциплинарное взыскание без согласования, без вынесения на рассмотрение Совета по этике. Здесь напрямую были нарушены нормы законодательства о государственном служащем, - сказал Ильдар Уйсумбаев.

- У меня был заместитель, они доложили, что сроки наказания прошли и служебную записку о снятии выговора, который мною был осуществлён. Правомочность этих действий сейчас проверяет орготдел акимата. Вам доложимся, - сказал Табынбаев.

Фото: РСК Алматы Видео в Facebook опубликовал врач Каиргали Конеев (теперь ясно, что это был отрывок, так как в ходе заседания было показано полное видео - прим. автора). Женщина, похожая на заместителя руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Лауру Мырзагали, спорила с девушкой из-за премии.В пресс-службе управления здравоохранения тогда сообщили, что «начата служебная проверка для выяснения обстоятельств, по результатам которой будет принято соответствующее решение». В пресс-службе акимата Алматы в тот же день подтвердили, что на видео запечатлена Лаура Мырзагали. Она временно отстранена от работы. Сегодня этот вопрос был рассмотрен на заседании Совета по этике. Руководитель ведомства Нариман Табынбаев в ходе заседания пояснил, что видео было записано в конце года и ему о нём ничего известно не было.Он заверял, что Мырзагали профессионал своего дела, но иногда «для осуществления поручений и достижения целей превышает голос». Руководитель департамента агентства по делам государственной службы по Алматы Ильдар Уйсумбаев отметил, что в ходе Совета речь идёт о служебной этике и говорить о неправомерности проведения видеосъемки не приходится.Табынбаев ответил, что по данному факту акимат создал группу и она сейчас рассматривает степень нарушения превышения своих полномочий.

Сама Мырзыгали сказала, что хотела поддержать своих сотрудников.

- У них тоже есть семьи, вы понимаете, что было ЧП у нас в стране... Я хотела просто помочь и поддержать своих коллег, кто был достоин, но не могли получить премиальные, - объяснила она слова про премии, сказанные на видео.

При этом в ДАГС добавили, что результаты проверки направлены в Антикоррупционную службу для принятия соответствующих мер в рамках их компетенции.