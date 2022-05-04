– По данному факту было начато досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства», однако 21 апреля в связи с отсутствием состава преступление уголовное дело было сокращено, - рассказали полицейские.

– У мужчины были повреждены лёгкие и четыре ребра. По дороге в больницу пациент потерял около двух литров крови, его состояние было крайне тяжёлым. Врачи диагностировали у него травматический и геморрагический шок тяжёлой степени. Было решено провести экстренную операцию, так как ждать санитарную авиацию потребовалось бы время и мы бы потеряли пациента. Операция прошла успешно, сейчас он уже выписан, - рассказал Зинур Саткеш.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 12 марта в селе Теренкол Казталовского района. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 59-летний мужчина после семейной ссоры выстрелил в себя из охотничьего ружья. Оружие, к слову, было не зарегистрировано.Главный врач Казталовской районной больницы Зинур Саткеш рассказал, что 12 марта в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки поступил житель села Теренкол. Врачи провели ему экстренную операцию.Что касается оружия, то полицейские составили протокол по статье 482 КоАП РК «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».