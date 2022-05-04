В сельской больнице ЗКО спасли мужчину с огнестрельным ранением лёгких
По дороге в больницу он потерял около двух литров крови, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Инцидент произошёл 12 марта в селе Теренкол Казталовского района. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 59-летний мужчина после семейной ссоры выстрелил в себя из охотничьего ружья. Оружие, к слову, было не зарегистрировано.
– По данному факту было начато досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства», однако 21 апреля в связи с отсутствием состава преступление уголовное дело было сокращено, - рассказали полицейские.
Главный врач Казталовской районной больницы Зинур Саткеш рассказал, что 12 марта в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки поступил житель села Теренкол. Врачи провели ему экстренную операцию.
– У мужчины были повреждены лёгкие и четыре ребра. По дороге в больницу пациент потерял около двух литров крови, его состояние было крайне тяжёлым. Врачи диагностировали у него травматический и геморрагический шок тяжёлой степени. Было решено провести экстренную операцию, так как ждать санитарную авиацию потребовалось бы время и мы бы потеряли пациента. Операция прошла успешно, сейчас он уже выписан, - рассказал Зинур Саткеш.
Что касается оружия, то полицейские составили протокол по статье 482 КоАП РК «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».
