- На это уйдёт не меньше месяца, потому что туши очень сильно разложились. Взяты пробы когтей и клыков. Многие здесь поднимают вопрос о том, насколько связаны гибель тюленей и проведение дноуглубительных работ на Северном Каспии. Специалисты говорят, что гибель могла произойти ещё 3-4 месяца назад. Это был зимний период, стоял лёд ещё. Поэтому туши сохранились, потому что они находились на льду. После схода льда, ещё сохраняя свою плавучесть за счёт того, что животные имеют жир под кожей, штормом их выбросило на берег, - сказал Брекешев.Дноуглубительные работы начаты только 15 апреля. Он отметил, что перед ними компания проводила несколько мероприятий с учёными и были научные обоснования, что работы не повлияют ни на флору, ни на фауну Северного Каспия. За последние пять лет наибольшее количество погибших тюленей было зафиксировано в 2017 году в районе города Форт-Шевченко в Мангистау. Тогда было обнаружено 247 тушек, однако причину гибели не удалось установить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
