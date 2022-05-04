На выяснение причин гибели уйдёт не меньше месяца, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На берегу Каспия продолжают находить туши мёртвых тюленей Фото: Минэкологии РК После сообщений в социальных сетях о тушах мёртвых животных на берегу Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения «Каражанбас», на место выехали специалисты комитета рыбного хозяйства. 27 апреля в ходе обследования побережья обнаружено 94 туши мёртвых тюленей. Минэкологии тогда заявляло, что из-за сильного разложения тушек не получается взять пробы тканей для лабораторных исследований. Четвёртого мая министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на брифинге после заседания правительства сообщил, что причины гибели тюленей пока ещё не выяснены.
- На это уйдёт не меньше месяца, потому что туши очень сильно разложились. Взяты пробы когтей и клыков. Многие здесь поднимают вопрос о том, насколько связаны гибель тюленей и проведение дноуглубительных работ на Северном Каспии. Специалисты говорят, что гибель могла произойти ещё 3-4 месяца назад. Это был зимний период, стоял лёд ещё. Поэтому туши сохранились, потому что они находились на льду. После схода льда, ещё сохраняя свою плавучесть за счёт того, что животные имеют жир под кожей, штормом их выбросило на берег, - сказал Брекешев.
Дноуглубительные работы начаты только 15 апреля. Он отметил, что перед ними компания проводила несколько мероприятий с учёными и были научные обоснования, что работы не повлияют ни на флору, ни на фауну Северного Каспия. За последние пять лет наибольшее количество погибших тюленей было зафиксировано в 2017 году в районе города Форт-Шевченко в Мангистау. Тогда было обнаружено 247 тушек, однако причину гибели не удалось установить.