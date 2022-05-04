Тенденции нового тысячелетия диктуют новые законы формирования архитектурного пространства. Растет популярность особенно смелых проектов, сочетающих ритм города будущего, уникальную архитектуру и связь с природой. В качестве яркого примера можно привести жилой комплекс METROPOLE, соответствующий новому представлению о жизни в современном мегаполисе. В чем оно заключается?
Близость к природе
Современные проекты жилых комплексов создаются в соответствии с особыми принципами урбанистики. Внешнее пространство отталкивается от доминирующей идеи — сохранить окружающую среду. Не противопоставлять дом природе, а интегрировать в нее.
Жилищный комплекс METROPOLE на 100% отражает эту концепцию. Ультрамодная архитектура органично сочетается с живыми деревьями на фасадах и собственной парковой зоной, откуда открываются виды на впечатляющие горные пейзажи. Парк здесь — не дополнение к архитектуре, а ее полноценный компонент, выстраивающий комплексную композицию, где природа выступает частью жилья человека. Но близость к окружающей среде — не единственная причина, по которой многие уже решились купить квартиру в ЖК Метрополь в Алматы
, ведь жилой комплекс имеет ряд других плюсов.
Простота архитектурных форм
Простые архитектурные формы помогают выразить гораздо больше, чем пышные узоры и лепнина. Лаконичные фасады без вычурных украшений находятся вне времени и никогда не устаревают. Кроме того, они помогают создать ощущение свободного пространства. В жилом комплексе METROPOLE это реализовано за счет прямых линий фасадов с большими окнами, пересекающихся с выступающими подиумами-балконами, где расположены деревья. А выразительными формы делает сочетание разных по цвету и фактуре материалов, обеспечивающих индивидуальность строения.
Преобладание содержания над формой
Выразительные формы современной архитектуры дополняет концептуальное содержание. В жилом комплексе METROPOLE это реализовано за счет особого расположения домов. Их места подобраны так, чтобы обеспечить каждую квартиру свежим воздухом, солнечным светом и панорамным видом на город и горы.
Квартиры в современном жилом комплексе тоже располагают особым образом. Если раньше сначала выбирали внешний облик, а потом планировки, то сегодня архитектура, наоборот, отталкивается от назначения. Так, жилые комнаты ориентируют на юг и юго-восток, а вспомогательные помещения — на другие стороны света. Жилые комнаты делают максимально светлыми, с большими окнами.
Все блага цивилизации в одном месте
Стремление слиться с природой не лишает современные жилые комплексы высокого уровня комфорта. Наоборот, именно этого стремятся достичь при проектировании жилья. Жилые комплексы располагают в центре города или близко к нему, чтобы собрать в окружении лучшие возможности для активной и насыщенной жизни. Так, ЖК METROPOLE с его близостью к природе дарит жильцам все блага цивилизации, ведь вокруг расположены:
- центры шопинга и развлечений;
- кафе, рестораны, бары и пекарни;
- финансовые и деловые центры;
- престижные учебные заведения страны
Таким образом, в архитектуре современных жилых пространств на первый план выходят удобство и эстетичность. Важно, чтобы было не много, а удобно, не вычурно, а оригинально. И поэтому архитекторы прилагают все усилия, делая жизнь людей максимально комфортной.