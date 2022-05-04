Президент подписал указ о некоторых вопросах административно-территориального устройства Казахстана, сообщается на сайте Акорды. Новые области в Казахстане: когда разработают проекты указов и постановлений Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно документу, образованы:
  • область Абай с административным центром в городе Семее путём выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;
  • область Жетысу с административным центром в городе Талдыкоргане путём выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;
  • область Улытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.
Кроме того, перенесён административный центр Алматинской области из Талдыкоргана в Конаев. В ходе послания народу Казахстана президент поддержал переименование Капшагая в Конаев. Он также озвучил предложение разделить Алматинскую область на две - Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области станет Конаев, а Жетысуской - Талдыкорган. Позже идею о переименовании поддержал и местный маслихат. Третьего мая Капшагай официально переименован в Конаев.  