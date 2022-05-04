10 дворов планируют благоустроить к 1 июня в Уральске
Всего в этом году городские власти благоустроят 29 дворов многоэтажных домов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По информации руководителя отдела ЖКХ, ПТиАД Жандоса Дуйсенгалиева, в этом году планируется провести комплексное благоустройство дворов многоквартирных домов. Заявки принимались через сайт uralsk.smartmap.kz, где активные горожане могли оставить свои предложения. Всего поступило более 60 заявок, а специальная комиссия отобрала 29.
– В 2021 году мы уже начали работы, обновили освещение внутри дворовых территорий, установили мусорные урны, беседки, скамейки и информационные доски возле подъездов. Кроме этого в прошлом году в 21 дворе из отобранных 29 мы проложили асфальт. Эти работы продолжатся и в 2022 году, на днях начинаем асфальтирование оставшихся восьми дворов. Вместе с тем по смете предусмотрена укладка покрытия из резиновых крошек, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев.
Стоит отметить, что во всех 29 дворах установят детские площадки со спортивными инвентарями. Городские власти планируют закончить эти работы до конца года, в том числе 10 дворов сдадут к международному Дню защиты детей. Подрядная компания - ТОО «КапиталСтройПроект».
Список дворов, которые благоустроят в Уральске: