Всего в этом году городские власти благоустроят 29 дворов многоэтажных домов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дворы многоэтажек Уральска, перешедшие к ОСИ и ПТ, будут ремонтировать в первую очередь Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя отдела ЖКХ, ПТиАД Жандоса Дуйсенгалиева, в этом году планируется провести комплексное благоустройство дворов многоквартирных домов. Заявки принимались через сайт uralsk.smartmap.kz, где активные горожане могли оставить свои предложения. Всего поступило более 60 заявок, а специальная комиссия отобрала 29.
– В 2021 году мы уже начали работы, обновили освещение внутри дворовых территорий, установили мусорные урны, беседки, скамейки и информационные доски возле подъездов. Кроме этого в прошлом году в 21 дворе из отобранных 29 мы проложили асфальт. Эти работы продолжатся и в 2022 году, на днях начинаем асфальтирование оставшихся восьми дворов. Вместе с тем по смете предусмотрена укладка покрытия из резиновых крошек, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев.
Стоит отметить, что во всех 29 дворах установят детские площадки со спортивными инвентарями. Городские власти планируют закончить эти работы до конца года, в том числе 10 дворов сдадут к международному Дню защиты детей. Подрядная компания - ТОО «КапиталСтройПроект». Список дворов, которые благоустроят в Уральске:
  • микрорайон Северо-Восток 9
  • улица Кердери 172,
  • улица Х.Доспановой 73,
  • улица Мухита 127
  • улица Победы 137,
  • улица К.Мендалиева 2,
  • улица Х.Доспанова 102, 102/1, 102/2
  • микрорайон Строитель 2, 2/1, 2/2, 33/1, 33(2008,2010г.благоустроен)
  • улица С.Тюленина 1/6, 1/7 улица Производственная 1улица Мирзояна 2/1
  • улица Х.Доспановой 69,
  • улица Курмангазы 175, 177,
  • улица Х.Чурина 164
  • улица Курмангазы 166,168,
  • улица Кердери 169
  • проспект Абай 51,
  • улица Курмангазы 167, 169,
  • улица Х.Чурина 160
  • улица Ружейникова 12
  • улица Самар 103
  • проспект Абая 71, 71/1,
  • улица Айтиева 72
  • улица Шурихина 40
  • улица Гагарина 41, 41/1
  • улица У.Громова 9,
  • улица Производственная 9, (2007г.благоустроен)
  • улица Шалкыма 26,
  • улица Украинская 10,10/1,
  • улица Есламгалиулы 28,
  • улица Захарова 27
  • улица Курмангазы 100,
  • улица Кердери 121,
  • улица Сарайшык 79/1,
  • улица Поповича 7,
  • улица Гагарина 46/1
  • улица Кердери 174, 172/1,
  • улица Мухита 129,
  • улица Маметова 60
  • Мухита 95, 95/1, Абая 88, 88/1, Кердери 138
  • улица Жданова 46,
  • улица Гагарина 36/1,36/2,
  • улица Урдинская 1/1
  • мкрн.Строитель 21, 19/1
  • улица Молдагулова 7
  • улица Скоробогатова 67
  • проспект Абая 106, 104, 104/1
  • улица Исатая-Махамбета 82,82/1
  • улица Шалкыма 36, 36/1,40, 46,
  • улица Чехова 19,
  • улица Молдашева 39,
  • улица Мухита 80
  • улица Кердери 125, 127/1,
  • улица Курмангазы 102
  • улица Л.Толстого 129, 129/1, 127,127/2
