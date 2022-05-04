В прошлом году капитально отремонтировали 14 фонтанов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 14 фонтанов отремонтируют в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима города, в городе функционируют 25 фонтанов, 14 из которых капитально отремонтировали в прошлом году. В этом году планируется отремонтировать два фонтана из 11, расположенных на Площади первого Президента.
– Будет составлен дефектный акт и по мере выделения средств эти два фонтана будут отремонтированы, ПСД в этом случае не требуется, - сообщили в городском акимате.
К слову, с первого мая фонтаны на Площади первого Президента уже подключили. Остальные заработают с 10 мая. Первыми начнут функционировать те фонтаны, которые расположены в местах массового скопления горожан. Стоит отметить, что обслуживанием и текущим ремонтом фонтаном с этого года займется ТОО «ЗемЭнерго Сервис». С компанией заключен договор на три года, ежегодное финансирование составит 70 миллионов тенге. С ТОО «Жайык жарыгы» договор был расторгнут ещё в прошлом году, так как предприятие не справлялось со своими обязанностями и состояние фонтанов вызывало массу нареканий со стороны жителей города.