- По прибытию на место происшествия выяснилось, что из оросительного канала, ширина которого шесть метров и глубина полтора метра, родственники извлекли тела девочки 2014 года и мальчика 2015 года, которые во время игры в трёхстах метрах от жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упали в оросительный канал и утонули, - сообщили в пресс-службе департамента.

Фото: ДЧС Алматинской области В ДЧС Алматинской области поступило сообщение, что в оросительном канале в селе Жандосово утонули двое детей шести и восьми лет.Спасатели убедительно просят родителей не оставлять детей без присмотра.