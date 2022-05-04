19-летний Алишер Ситкалиев вчера, третьего мая, вышел из дома на учебу, но домой так и не вернулся, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Второй день разыскивают пропавшего студента в Уральске Алишер Ситкалиев. Фото предоставлено братом Алишера Жаннатом Ситкалиевым. Как рассказал брат Алишера Жаннат Ситкалиев, в последний раз его видели в полночь у одного из банкоматов в городе.
- Наши родители живут в посёлке. Алишер учится и живёт в городе у дедушки. Он студент из Педагогического института. Вчера ушёл из дома на учебу, но после занятий домой не вернулся. Ни с кем не ссорился. Даже не знаем, куда он мог деться. Раньше такого никогда не случалось. Родные волнуются, ищут и ждут его, - сказал Жаннат Ситкалиев.
Брат Алишера отметил, что они уже написали заявление в полицию. Юноша был одет в тёмные джинсы и чёрную толстовку. С собой был чёрный рюкзак. Рост - 175 сантиметров, карие глаза, чёрные волосы. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в настоящее время ведутся поиски студента. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алишера Ситкалиева, просим сообщить по номерам телефонов: 102, 8 747 536 77 56, 8 705 501 17 56. Пятого мая Алишера Ситкалиева нашли в другом городе. Брат Алишера Жаннат Ситкалиев отметил, что так получилось по семейным обстоятельствам, о которых ему не хотелось бы говорить.