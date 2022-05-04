- Наши родители живут в посёлке. Алишер учится и живёт в городе у дедушки. Он студент из Педагогического института. Вчера ушёл из дома на учебу, но после занятий домой не вернулся. Ни с кем не ссорился. Даже не знаем, куда он мог деться. Раньше такого никогда не случалось. Родные волнуются, ищут и ждут его, - сказал Жаннат Ситкалиев.Брат Алишера отметил, что они уже написали заявление в полицию. Юноша был одет в тёмные джинсы и чёрную толстовку. С собой был чёрный рюкзак. Рост - 175 сантиметров, карие глаза, чёрные волосы. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в настоящее время ведутся поиски студента. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алишера Ситкалиева, просим сообщить по номерам телефонов: 102, 8 747 536 77 56, 8 705 501 17 56. Пятого мая Алишера Ситкалиева нашли в другом городе. Брат Алишера Жаннат Ситкалиев отметил, что так получилось по семейным обстоятельствам, о которых ему не хотелось бы говорить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
