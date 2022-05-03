Далеко не у каждого из нас есть деньги на новое авто. Как воплотить свою мечту в реальность и не толкаться в автобусе каждое утро? Как приобрести автомобиль с пробегом и не ошибиться в выборе? Всё очень просто, нужно обратиться в автосалон по продаже автомобилей с пробегом AltynCar или зайти на сайт салона altyncar.kz, где предоставлен широкий ассортимент на любой вкус. Выбор автомобилей не ограничен площадкой в одном городе, любое понравившееся авто могут доставить на спецтехнике из другого города. Как не купить «кота в мешке»? AltynCar предлагает проверенные авто в Уральске Если у вас нет всей суммы для покупки, возможно взять авто в кредит на выгодных условиях. Кстати, это первый в Казахстане автосалон по выкупу, обмену и продаже автомобилей с пробегом. Кроме того, в салоне можно продать свой автомобиль. Вам совершенно бесплатно сделают диагностику, определят реальную стоимость. Вы тут же получите всю сумму наличными или на банковскую карту. Как не купить «кота в мешке»? AltynCar предлагает проверенные авто в Уральске Жительница Уральска Алия не так давно купила авто в AltynCar. Перед главной покупкой в своей жизни, она целый год потратила на бесполезные поиски, пока не обратилась в салон. Как не купить «кота в мешке»? AltynCar предлагает проверенные авто в Уральске
- Это моя мечта, на которую я кропотливо откладывала деньги долгие годы с каждой зарплаты. Конечно, на новое авто из салона мне бы пришлось копить ещё столько же. Я искала поддержанное авто, обзванивала все объявления, искала компактную машину, так как ещё нет опыта вождения. Нужен был маленький расход бензина. Чтобы авто было на ходу и без серьёзных поломок. Мне как представительнице слабого пола далось это очень сложно. При осмотре каждого автомобиля я понимала, что меня могут обмануть. И тут мне подсказали автосалон, где можно подобрать машину с гарантией. Вы представляете? Это как груз с плеч. Я сделала свой выбор! Доверяю только им, - делится Алия.
Стоит отметить, что приобретая гарантию на автомобиль с пробегом в AltynCar, транспортное средство полностью подготовлено к продаже. Все возможные повреждения устранены, приведен в порядок внешний вид авто, собраны все необходимые документы. Гарантийный случай покроет все расходы в течение 12 месяцев. Как не купить «кота в мешке»? AltynCar предлагает проверенные авто в Уральске Жительница Уральска говорит, что теперь она в ближайшем будущем планирует обменять свой старый автомобиль на новый с доплатой. Эта услуга в салоне называется Trade In. Как не купить «кота в мешке»? AltynCar предлагает проверенные авто в Уральске
- Я считаю, что это очень удобно. Не нужно все время отвечать на звонки, показывать свое авто потенциальным покупателям. Одним словом, не будет этой нервотрепки, особенно если покупатель окажется таким же, как я, - говорит Алия. – Это экономия нашего драгоценного времени. И потом, если стоимость выбранного авто окажется выше, можно доплатить разницу или взять кредит на недостающую сумму в автосалоне. Если старый автомобиль окажется дороже, чем тот, который выбрали, вам вернут разницу.
Как не купить «кота в мешке»? AltynCar предлагает проверенные авто в Уральске Также в салоне уральцам предлагают заключить сделку по продаже транспортного средства.
-  Наши специалисты гарантируют оперативное и качественное обслуживание. Работа производится без посредников. Стоимость формируется, исходя из среднерыночной цены авто, его технического состояния и пожелания клиента общего вида. Мы выкупаем автомобиль по справедливой цене и производим наличный и безналичный расчет, Как не купить «кота в мешке»? AltynCar предлагает проверенные авто в Уральске - пояснил исполнительный директор AltynCar в Уральске Виктор Пономарев. - На официальном сайте https://www.altyncar.kz/ вы можете оставить заявку, и наши сотрудники свяжутся с вами в течение часа.
Сеть автосалонов AltynCar, лучший по выкупу б/у автомобилей в Казахстане. г. Уральск, ул. Шолохова, 11/1 г. Атырау, ул. С. Датова, 106 г. Актобе, ул. А. Молдагуловой, 54Б Телефон: 8 705 790 50 00.