- Это моя мечта, на которую я кропотливо откладывала деньги долгие годы с каждой зарплаты. Конечно, на новое авто из салона мне бы пришлось копить ещё столько же. Я искала поддержанное авто, обзванивала все объявления, искала компактную машину, так как ещё нет опыта вождения. Нужен был маленький расход бензина. Чтобы авто было на ходу и без серьёзных поломок. Мне как представительнице слабого пола далось это очень сложно. При осмотре каждого автомобиля я понимала, что меня могут обмануть. И тут мне подсказали автосалон, где можно подобрать машину с гарантией. Вы представляете? Это как груз с плеч. Я сделала свой выбор! Доверяю только им, - делится Алия.

- Я считаю, что это очень удобно. Не нужно все время отвечать на звонки, показывать свое авто потенциальным покупателям. Одним словом, не будет этой нервотрепки, особенно если покупатель окажется таким же, как я, - говорит Алия. – Это экономия нашего драгоценного времени. И потом, если стоимость выбранного авто окажется выше, можно доплатить разницу или взять кредит на недостающую сумму в автосалоне. Если старый автомобиль окажется дороже, чем тот, который выбрали, вам вернут разницу.

- Наши специалисты гарантируют оперативное и качественное обслуживание. Работа производится без посредников. Стоимость формируется, исходя из среднерыночной цены авто, его технического состояния и пожелания клиента общего вида. Мы выкупаем автомобиль по справедливой цене и производим наличный и безналичный расчет, - пояснил исполнительный директор AltynCar в Уральске Виктор Пономарев. - На официальном сайте https://www.altyncar.kz/ вы можете оставить заявку, и наши сотрудники свяжутся с вами в течение часа.

Если у вас нет всей суммы для покупки, возможно взять авто в кредит на выгодных условиях. Кстати, это первый в Казахстане автосалон по выкупу, обмену и продаже автомобилей с пробегом. Кроме того, в салоне можно продать свой автомобиль. Вам совершенно бесплатно сделают диагностику, определят реальную стоимость. Вы тут же получите всю сумму наличными или на банковскую карту.Жительница Уральска Алия не так давно купила авто в AltynCar. Перед главной покупкой в своей жизни, она целый год потратила на бесполезные поиски, пока не обратилась в салон.Стоит отметить, что приобретая гарантию на автомобиль с пробегом в AltynCar, транспортное средство полностью подготовлено к продаже. Все возможные повреждения устранены, приведен в порядок внешний вид авто, собраны все необходимые документы. Гарантийный случай покроет все расходы в течение 12 месяцев.Жительница Уральска говорит, что теперь она в ближайшем будущем планирует обменять свой старый автомобиль на новый с доплатой. Эта услуга в салоне называется Trade In.Также в салоне уральцам предлагают заключить сделку по продаже транспортного средства.