Сегодня, 2 апреля, в здании АО "Фонда Даму" состоялась конференция на тему "Обслуживание займа: практика и перспективы". По словам председателя палаты юридических консультантов ЗКО Рината Телеупова, в настоящее время имеется неоднозначная судебная практика по спорам, которые связаны с рассмотрением комиссий за обслуживание кредитов. – Мы приглашали сюда представителей суда, прокуратуры, Нацбанка и пяти банков второго уровня - Народный банк, Альфа, Евразийский, Каспий и Форте банк, так как именно с этими банками у нас больше всего споров в суде. Ни для кого не секрет, что практически в каждой семье имеется кредит. Законодатель отметил, что банки имеют право взимать определенные проценты и комиссии, но они должны быть указаны в годовой эффективной ставке. Вместе с тем, начиная с 2012 года, банки начали "обременять" наши займы дополнительными расходами. Назвали они это комиссией за ведение ссудного счета. В 2016 году Нацбанк разослал банкам второго уровня письма о том, чтобы те прекратили изымать комиссии за ведение ссудного счета. Несмотря на это, банки все же переименовали эту комиссию, и она стала называться "комиссия за обслуживание займа". Это практически одна и та же комиссия, просто её назвали по-другому и продолжали так изыскивать, - заявил Ринат Телеупов. Выяснилось, что в 2016 году судами была сформулирована положительная практика, когда эти комиссии стали признаваться незаконными, и все, что заемщик уже оплатил, банки начали возвращать. Однако по словам Рината Телеупова, в настоящее время судами были приостановлены все дела, связанные с рассмотрением банковских комиссий. – Мы просим рассмотреть возникшую проблему спора в части начисляемых в рамках договоров банковских займов ежемесячных комиссий, бремя по выплате которых лежит на самих клиентах банка. Во-первых, понятие комиссия подразумевает оплату одной стороной вознаграждения за предоставление каких-либо услуг другой стороне, то есть любая комиссия должна быть оправдана. Во-вторых, сумма ежемесячных оплат комиссий банков исходит из размеров, сроков и отдельных условий договоров банковских займов. Однако банки не могут предоставить конкретный перечень оказанных услуг по конкретному договору, - отметил руководитель юридической компании Талгат Жундугулов. Стоит отметить, что на протяжении трех лет судами удовлетворяются иски заемщиков банков, где пункты договоров с указанием комиссий признаются незаконными, а удержанные суммы ежемесячных выплат комиссий взыскиваются с банков и возвращаются клиентам. Для этого требуется судебный акт, вступивший в законную силу. – Более 1000 клиентов, которые обратились в суд, уже получили свои деньги, и в данный момент очень много наших граждан приходят к нам и задают интересующие вопросы. Буквально с 26 марта 2019 года клиенты различных банков стали получать смс-уведомления, что с апреля комиссии в рамках действующих и получаемых кредитом начисляться и взиматься не будут. Таким образом, банки признали наличие ошибки при начислении подобных комиссий. Из этого следует, что удерживаемые на счетах банков уплаченных клиентами сумм комиссий являются неправомерными и подлежат немедленному возврату в карманы заемщиков, - рассказал Талгат Жундугулов.