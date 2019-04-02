В редакцию "МГ" очевидцы прислали фотографию, на котором запечатлен автомобиль, припаркованный под знаком "Парковка для инвалидов" в районе площади Первого президента. В пресс-службе департамента полиции пообещали после выяснения всех обстоятельств предоставить ответ. Сегодня, 2 апреля, в пресс-службе департамента полиции ответили, что регистрационный номер на автомобиле "Тойота" 046 КВА 07 не зарегистрирован, поэтому владелец до сих пор не найден и, соответственно, наказания он не понес. Данное дело рассматривается управлением местной полицейской службы ДП ЗКО. - В ходе проведения розыскных мероприятий по установлению владельца данной автомашины установлено, что вышеуказанный государственный регистрационный номер в базе ОРЭР УАП ДП ЗКО не зарегистрирован, в связи с чем владелец данного транспортного средства в настоящее время не установлен. Вместе с тем сообщаем, что личный состав Уральского гарнизона ориентирован на обнаружение и задержание данной автомашины. При установлении водителя данной автомашины, он будет привлечен к административной ответственности в соответствии с требованиями ст.62 КРКоАП, о чем Вам будет сообщено дополнительно, - пояснили в департаменте полиции Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.