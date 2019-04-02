Сегодня, 2 апреля, сотрудники административной полиции приехали в гости к отцу-одиночке. Мужчина проживает в районе Птицефабрики в частном доме, который построил сам. Дом достаточно просторный, пять комнат, большая кухня, все удобства. Воспитывает Сержан Муханов пятерых детей, четыре дочки и одного сына. Старшая дочь учится в педагогическом колледже по гранту, самая младшая ходит в детский садик. Ежемесячно многодетный отец получает помощь от государства в размере 10 тысяч тенге, этих денег мужчине не хватает, чтобы обеспечить себя и детей. Поэтому ему пришлось устроиться на работу рядом с домом. Кроме этого, семье помогают представители правоохранительных органов и неравнодушные граждане. - Я в 2015 году уехал на заработки в Россию, пока меня не было, жена подала на развод. Когда вернулся домой, двое наших детей были у родственников, остальные дома. Я боялся, что жена заберет у меня детей и дом, он был оформлен на супругу. После я нашел адвоката, и он мне помог, теперь дети со мной, - рассказал Сержан Муханов. Полицейские вручили многодетному папе пакеты с продуктами и конверт с деньгами. Их они взяли с кассы «честного» магазина, который открыли в феврале 2019 года при департаменте полиции. Магазин работает по пятницам. Каждый отдел департамента полиции еженедельно по очереди приносит туда продукты, сотрудники другого отдела их покупают. Затем кассу снимают и везут в семью. - Магазин честности был открыт в рамках проекта «Акжайык - адалдык аланы». Его цель - снизить коррупцию и повысить осведомленность общественности о коррупции. В этом магазине нет продавца, каждый сотрудник департамента полиции по-честному платит. Там есть касса, туда деньги кладут. В минувшую пятницу очередь была отдела административной полиции, они собрали 40 000 тенге, вот мы их привезли и отдали многодетному папе, - говорит старший инспектор управления административной полиции департамента полиции ЗКО Арайлым Култукаева. Стоит отметить, что семья Мухановых уже пятая по счёту, кому помогли полицейские.davМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.