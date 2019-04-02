Сегодня, 2 апреля, в школе №21 прошла конференция, посвященная проблеме аутизма. По словам директора СОШ №21 Лауры Шаркубеновой, с прошлого года в школе открыт кабинет поддержки инклюзии для детей с аутистическим спектром поведения. - Значит, этот кабинет был открыт при поддержке партнеров корпоративного фонда "Болашак" из Астаны, который продвигает проект "Инклюзия в Казахстане". Раньше в нашей школе не было ни коррекционного класса, ни инклюзивного образования. Дети со справками ПМПК с задержкой психического развития, легкой умственной отсталости, сидели и обучались по обычной программе. А вот детей-аутистов впервые мы приняли в этом году, и для них открыли отдельный кабинет, - отметила директор СОШ №21. Лаура Шаркубенова рассказала, что особенные дети занимаются в обычных классах только в сопровождении тьюторов. - Тьюторы - это люди с педагогическим образованием, логопеды, психологи, дефектологи, которые сопровождают аутистов в течение всего дня. Они, конечно, не выдерживают все 40 минут высиживать на занятиях, быстро устают, через 10-15 минут у них начинаются эмоциональные всплески, необоснованный крик, тогда их забирают в кабинет КПИ (кабинет поддержки инклюзии), где успокаивают и обратно ведут на занятия, - говорит Лаура Шаркубенова. Задача тьюторов состоит в том, чтобы обеспечить безопасность как для самого ребенка, так и для его окружающих. - У нас есть отдельный учитель, который после обычных занятий дорабатывает программу в кабинете инклюзии. На каждого ребенка разработана индивидуальная программа. Все семь человек раскиданы по разным классам, трое у нас в первом классе, двое во втором, один ученик третьего и еще один ученик четвертого класса, - пояснила директор СОШ №21. Со слов Лауры Шаркубеновой, сложнее всего было внедрить проект среди детей и родителей. - Нам нужно было защитить детей от нападков и напряженных моментов. Сложно было убедить родительскую обещественность, что такой необычный ребенок будет находиться в классе. Но на данный момент никаких конфликтов и проблем в школе с этим нет и ни разу не было. Дети восприняли особенных одноклассников как обычных. Для них мы немного переоборудовали здание, сделали вход с пандусом, есть даже ребенок-колясочник. Где-то расширили проходы в кабинетах и туалетах, - сказала Лаура Шаркубенова. Стоит отметить, что за полгода дети-аутисты показали хорошие результаты. - В начале учебного года, если порог восприятия был 10-15 минут, то сейчас он удлинился до 30-40 минут. К тому же дети стали отзываться на свое имя, кто-то научился печатать, кого-то мы научили читать, - говорит Лаура Шаркубенова. Мама особенного ребенка Наиля Татьяна Шарипова рассказала, что они посещают школу с октября прошлого года. - Ходим мы в первый класс. Успехи, конечно, есть, правда, мелкими шагами, потому что у ребенка есть задержка психоречевого развития. Очень рады, что посещаем обычную школу. Поначалу все дети присматривались к сыну, а сейчас все просто. У него есть друзья, на переменах он бегает в ходунках. Ему помогают сопровождающие лица - тьюторы, - отметила мама Наиля. К слову, такие проекты есть в нескольких городах Казахстана, в Астане, Алматы, в западном регионе - только в Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.