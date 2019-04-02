По данным РГП "Казгидромет", 3 апреля в Уральске ожидаются дожди. Днем столбики термометров покажут 8 градусов выше нуля, ночью +3. Дожди и 9 градусов тепла днем синоптики прогнозируют в Атырау. Ночью столбики термометров покажут +7. В Актобе дождь, днем ожидается 7 градусов тепла, ночью +7. В Актау так же синоптики прогнозируют дождь. Днем +10, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.