Президент внёс соответствующие изменения в Указ от 18 марта 2019 года "О проведении внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан". – Постановляю пункт 3 изложить в следующей редакции: Администрации президента РК, МВД РК провести в период с 1 октября 2019 года до 31 марта 2020 года внеочередную аттестацию сотрудников органов внутренних дел, – говорится в указе. В указе, в который Касым-Жомарт Токаев внёс изменения, значилось, что аттестацию сотрудников полиции необходимо завершить до 1 сентября 2019 года. Ранее сообщалось, что аттестация пройдёт в несколько этапов: компьютерное тестирование на знание законодательства, сдача нормативов по определению профпригодности и собеседование в высшей аттестационной комиссии. Сотрудники, которые не смогут пройти аттестацию, будут уволены.