Необычная мода добралась и до сумочек. Этой весной все удивляются и всех удивляют.
  • Кулон на шее
Маленькая сумочка, которая заменит колье. В нее могут поместиться ключи и несколько купюр. Отлично смотрится с джинсами.
  • Как чемодан
Вариант для тех, кто любит все свое носить с собой, и чтоб был полный порядок. Внутри много горизонтальных отделений, есть выдвижные отсеки.
  • Необычная ручка
Оригинальные формы ручки на пике популярности, но не забывайте про удобства в этой погоне.
  • На поясе
Такие сумочки уже давно вышли за рамки спортивных. Теперь на поясе можно носить стильные клатчи. Очень удобно: все необходимое с собой, а руки свободные
  • Дуэты и трио
Мало одной сумки, возьми вторую или третью. Сумочки комплекты можно носить, как вместе, так и по отдельности. А есть такие, которые крепятся друг на друга.