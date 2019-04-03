Кулон на шее

Как чемодан

Необычная ручка

На поясе

Дуэты и трио

Маленькая сумочка, которая заменит колье. В нее могут поместиться ключи и несколько купюр. Отлично смотрится с джинсами.Вариант для тех, кто любит все свое носить с собой, и чтоб был полный порядок. Внутри много горизонтальных отделений, есть выдвижные отсеки.Оригинальные формы ручки на пике популярности, но не забывайте про удобства в этой погоне.Такие сумочки уже давно вышли за рамки спортивных. Теперь на поясе можно носить стильные клатчи. Очень удобно: все необходимое с собой, а руки свободныеМало одной сумки, возьми вторую или третью. Сумочки комплекты можно носить, как вместе, так и по отдельности. А есть такие, которые крепятся друг на друга.