До 50 тысяч тенге увеличили размеры пособий афганцам, выплачиваемые раз в год. Стр. 3 Бюджет Уральска увеличился на 5,5 млрд тенге. Стр. 2 В центре занятости начали оформление АСП для многодетных и малоимущих семей. Стр. 2 Клиенты банков через суды возвращают комиссии, начисленные банками на предоставление кредитов. Стр. 31 Реконструкция водопровода должна улучшить водоснабжение для более чем 10 тысяч жителей Уральска. Стр. 30 В ЗКО было решено прививать от кори детей в возрасте 9 месяцев вместо года. Стр. 30 Уралец пытался обменять 1,7 кг наркотиков на автомобиль "Тойота". Стр. 30