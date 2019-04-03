Кроме этого, несколько экземпляров раковин моллюсков будут переданы для проведения токсикологической экспертизы в департамент полиции Атырауской области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива государственного природного резервата "Акжайык" Как сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет, сотрудниками Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и членами межведомственной комиссией 31 марта 2019 года обследованы участки реки Жайык (в районе Курилкино), где на береговой полосе протяженностью порядка 170 метров обнаружены раковины двустворчатых моллюсков без внутренних органов. – При этом проведен отбор проб воды сотрудниками Атырауского филиала «Научно-производственный центр рыбного хозяйства». Кроме того, взяты пробы воды на гидрохимический анализ, в том числе на нитраты, нитриты, аммонийный азот, общую минерализацию, пергаментную окисляемость и сданы для лабораторных исследований. Вместе с тем несколько экземпляров раковин моллюсков будут переданы для проведения токсикологической экспертизы в департамент полиции в рамках ранее возбужденных уголовных дел, - отметил Сакен Дилдахмет. Стоит отметить, что на других участках реки Урал пустые раковины двустворчатых моллюсков не обнаружены.  В ходе обследования побережъя реки живые моллюски были найдены в районе участков Бугорки, Акжар и Талгайран. – На сегодня Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира организован сбор с берега реки раковин двустворчатых моллюсков, - сообщил Сакен Дилдахмет. На своей странице в "Фэйсбук" Сакен Дилдахмет поясняет, что данный вид моллюсков живет в пресных и солёных водах по всему миру. Большинство из них живут, зарываясь в донные отложения или прикрепляясь к подводным предметам. Они очищают водоёмы от органического загрязнения. Кроме того, они поглощают и накапливают в своём теле тяжёлые металлы, тем самым способствуя очищению водоёмов от химического загрязнения. Напомним, в соцсетях появились посты о том, что по всему берегу у городского пляжа рассыпаны пустые раковины моллюсков, которых в Атырау называют беззубками. Жители Атырау написали, что подобного никогда не бвло.
