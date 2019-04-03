Приготовьте свой майонез – натуральный, необычный и для здоровья полезнее. Такой точно не купите в магазине. Попробуйте что - то новое.2 средних кисло – сладких яблока 1 ст.л. лимонного сока По 1 ч.л. горчицы, сахара, соли 100 мл растительного масла ¼ ч.л. молотого перца Яблоки очистить, нарезать мелкими кубками. Добавить сахар и соль и потушить по мягкости. Дать остыть, переложить в блендер, добавить горчицу и взбить до однородности. Не прекращая взбивать, добавляйте масло, в конце лимонный сок и еще раз перемешайте. Майонез получится жидким. В холодильнике загустеет.1,5 ст.л. муки 2 ст.л. сока лимона 0,5 ч.л. сахара 0,5 ст.л. горчицы 100 мл растительного масла 1/4 ч.л. соли В небольшой кастрюле смешайте муку и 0,5 ст. холодной воды. Заварите муку, на среднем огне, постоянно мешая. После закипания варите 10 секунд. Остудите. Переложите в блендер, добавьте сок лимона, сахар, горчицу и соль. Взбивайте 15 секунд, постепенно добавляя масло.200 гр. консервированной белой фасоли 150 мл. растительного масла 1 ст.л. лимонного сока 1 ч.л. горчицы По 0,5 ч.л. сахара и соли С фасоли слейте жидкость и переложите в блендер, добавьте соль, сахар и горчицу. Смешайте блендером до однородного состояния. Не переставая взбивать постепенно добавляйте масло. Соус загустеет и посветлеет. Влейте лимонный сок и еще раз взбейте. Храните в холодильнике. Приятного аппетита.