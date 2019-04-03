Стоимость проектов - более 700 млн тенге. Подрядчики начали работу сразу же после наступления благоприятных погодных условий. На время реализации первого проекта закрыто движение по улице Айталиева. Как отметили в ТОО "Батыс Су Арнасы", реконструкция водопровода на этот год охватит 150 многоэтажных жилых домов и 6 социальных объектов. Водоснабжение планируется улучшить для более чем 10 тысяч жителей Уральска. - Мы начали реализацию первого проекта. Подрядчиком выступает ТОО «Альтаир». Эта компания уже имеет опыт проведения подобных работ. В старую чугунную трубу установят пластиковую диаметром 500 мм. Общая протяженность участка – 1,9 км, - сообщил технический директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Арман Кинжибаев. Стоимость этого проекта оценивается в 160 млн тенге. Работы планируются завершить до конца июня 2019 года. -Мы используем метод наклонного бурения. Через проколы будем проводить пластиковую трубу. Этот метод позволяет минимально разрушать асфальтобетонное покрытие, - отметил прораб ТОО «Альтаир» Асылбек Амиров. Также в этом году пройдет реконструкция водопровода еще по 4 участкам - по улице Неусыпова отремонтируют 910 метров трубы на 95 млн тенге. По проспекту Нурсултана Назарбаева, улице Есенжанова, улице Вагонная пройдет реконструкция участка в 2,8 км на сумму 196 млн тенге. За 63 млн тенге пройдет ремонт участка по улицам Куличева и Деповской. Также за 209 млн тенге реконструируют водопроводную сеть от водоочистных сооружений в районе ТЭЦ до улицы Гагарина.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.